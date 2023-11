Zu Halloween gab es in Scheppach nichts Süßes, sondern Faules

In der Halloweennacht wurde eine Hausfassade in Scheppach mit Eiern beworfen. Die Reste konnten nicht mehr komplett entfernt werden.

Wie der Polizeiinspektion Burgau erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Halloween-Nacht auf den 1. November zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Poststraße in Scheppach. Die Fassade des Hauses wurde hierbei mit Eiern beworfen. Die Eierreste konnten nicht mehr gänzlich entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/9690-0 erbeten. (AZ)