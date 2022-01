Zwei Promille im Blut: Sattelzugfahrer beschädigt anderen Lastwagen auf A8

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer muss seinen Führerschein abgeben, nachdem er auf einem Parkplatz an der A8 bei Jettingen-Scheppach einen anderen Lastwagen gestreift hat.

Am Samstagabend wollte ein ukrainischer Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz Scheppacher Flur an der A8 seinen Sattelzug in einer Parkbucht abstellen. Beim Rückwärtseinparken streifte der 40-jährige Fahrer jedoch den geparkten Sattelzug eines 41-jährigen Esten. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg wurde in der Atemluft des Ukrainers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Ukrainer musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben, meldet die Polizei. Der Staatsanwalt ordnete eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich an. Den Ukrainer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. (AZ)