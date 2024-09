Landwirtschaftliche Halle in Behlingen geht in Flammen auf

In einer landwirtschaftlichen Halle im Kammeltaler Ortsteil Behlingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dort wurden Fahrzeuge und Heuballen gelagert. In einem Anbau waren zudem sieben Kühe untergebracht. Der Landwirt schaffte es, sie rechtzeitig aus dem Stall zu treiben, allerdings wurde er dabei verletzt. Zu der Schwere konnte die Polizei am Dienstagabend keine Angaben machen.

Es waren mehrere Feuerwehreinsatzkräfte an dem Abend im Einsatz. Sie hatten das Feuer nach Angaben der Polizei bald unter Kontrolle. In der Nacht liefen die Löscharbeiten allerdings noch. Da das Anwesen alleine steht, bestand nie die Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem Stadl ein Totalschaden. (AZ)