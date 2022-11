Autofahrerin stößt Im Nebel gegen zwei Warnbaken

Eine 19-Jährige ist frühmorgens im dichten Nebel unterwegs. Am Kreisverkehr bei Wettenhausen passiert der Unfall.

Eine 19-jährige Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen im dichtem Nebel einen Unfall verursacht. Gegen 4.20 Uhr fuhr die junge Frau laut Polizei von Ettenbeuren in Richtung Kleinbeuren. Am Kreisverkehr Höhe Wettenhausen kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit zwei Warnbaken auf dem Kreisverkehr. Anschließend stieß sie noch gegen die Leitplanke. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa 5000 Euro aus. (AZ)