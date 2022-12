Kammeltal

vor 35 Min.

In Ried gibt es bald den Heuweg

Im Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet in Ried abgeschlossen sein. Die Erschließungsstraße erhält den Namen Heuweg.

Plus Die Erschließungsstraße zum Baugebiet Ried Nord-West bekommt einen Namen. Warum im Kammeltaler Gemeinderat zwei Themen vertagt werden.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wie soll die Erschließungsstraße für das neue Baugebiet Ried Nord-West im Ortsteil Ried, welches im Frühjahr erschlossen sein wird, heißen? Einer der Tagesordnungspunkte in der jüngsten Sitzung des Kammeltaler Gemeinderats war, der Straße einen Namen zu geben. In der Ortsgeschichte von Behlingen-Ried ist um 1800 von einem Heuweg die Rede. Diese Bezeichnung würde zu dem im Westen verlaufenden Wiesenweg passen. Heuweg und Wiesenweg wären nahe beieinander, so Bürgermeister Thorsten Wick. Heublumenweg schlug Fabian Brosch vor, das klänge moderner und freundlicher. Kurz und bündig sollte es sein, sahen es wiederum andere Mitglieder des Gemeinderats. Mit zwei Gegenstimmen – Heublumen würden genauso zur Wiese passen – wurde beschlossen, der Erschließungsstraße den Namen "Heuweg" zu geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen