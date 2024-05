In Wettenhausen gibt es jetzt eine Post- und Paketstation

Gute Nachrichten für Kammeltal und Umgebung: Ab sofort können Briefe und Pakete an der DHL-Station in der Von-Roggenstein-Straße versendet werden.

Erst vor einem Monat hat Thannhausen eine bekommen, jetzt gibt es weiter im Norden des Landkreises eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices: Die Deutsche Post und DHL haben in der Von-Roggenstein-Straße 7 in Wettenhausen eine Poststation in Betrieb genommen. Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich, so die Pressemitteilung der Post. Er biete nahezu alle Postdienstleistungen, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Es können Brief- und Paketmarken gekauft, ebenso Briefe und Pakete versendet werden. Auch der Empfang von DHL Paketen ist an der Poststation 701 mit 35 Paketfächern möglich. Für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich.

Poststation der DHL hat einen Touchscreen

"Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen. An vielen Stellen erleichtern Automationslösungen bereits das alltägliche Leben – seien es Geldautomaten, Ticketautomaten oder DHL Packstationen", schreibt die DHL Gruppe. Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch