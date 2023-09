Kammeltaler Gemeinderat ändert den Bebauungsplan Hammerstetten

Plus Der Gemeinderat bezieht eine Ausgleichsfläche ein. Dadurch erhofft man sich im nördlichen Teilbereich eine flexiblere Planung zur besseren Ausnutzung der Grundstücke.

Im Grunde waren es fast ausschließlich Bauangelegenheiten, mit denen sich der Kammeltaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasste. 2011 war der Bebauungsplan Hammerstetten Süd Teil A in Kraft getreten. Auf der südlichen Teilfläche wurde eine gewerbliche Bebauung realisiert, auf der nördlichen bisher lediglich ein Wohngebäude errichtet. Im vergangenen Jahr hatte ein Investor eine Änderung des Bebauungsplans beantragt.

Aufgrund der Hanglage soll das Einbeziehen der angrenzenden Ausgleichsfläche für eine Bebauung des nördlichen Teilbereichs eine flexiblere Planung zur besseren Ausnutzung der einzelnen Grundstücke ermöglichen. Für diese stellt der Investor eine Ersatzfläche im Norden des Landkreises bereit. Nach öffentlicher Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte es keine nennenswerten Anregungen und Einwände gegeben, womit der Gemeinderat den Satzungsbeschluss fasste.