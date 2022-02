Landratsamt und Polizei warnen vor illegaler Schrottsammlung

Mit einem Flugblatt kündigt eine „ungarische Familie“ in Kammeltal die Abholung von Gegenständen an. Auch darüber hinaus ist sie aktiv. Den Bürgern drohen Probleme.

„Wir nehmen alles, was Sie nicht brauchen“, heißt es auf dem kleinen Flugblatt. In den vergangenen Tagen tauchte es vor allem in Briefkästen im Bereich Kammeltal auf. Angekündigt wird, dass eine „ungarische Familie“ eine Sammlung für alle möglichen Gegenstände organisiert. Doch die Sache hat einen großen Haken: Polizei und Landratsamt stufen die Aktion auf Nachfrage unserer Redaktion als eindeutig illegal ein und warnen die Bürger.

„Gestrüp Schnittmeister, Fahrrad mit Rein Fahrrad, Shi latte, Bruch gold oder plattefelge“ heißt es dort. Diese und viele weitere Dinge, quasi alles, was nicht mehr gebraucht wird, soll bei der Sammelaktion an die Straße gestellt werden. Und ganz offensichtlich haben manche Bürgerinnen und Bürger diese Gelegenheit willkommen genutzt. Jedenfalls standen und stehen seit mehreren Tagen einige Schrottteile an Straßen der Gemeinde, zum Beispiel eine Felge mit plattem Reifen, ein ausgedienter Smokergrill, Holzpaletten und Gartengeräte. Bis zum Donnerstag standen die Sachen teils immer noch dort, obwohl die Abholung schon für den 2. Februar angekündigt worden war. Die angebliche „ungarische Familie“, die die Flugblätter offenbar verteilt, ist aber nicht nur in Kammeltal unterwegs, sondern offensichtlich in ganz Bayern. Das zeigen Warnhinweise verschiedener Landratsämter. Schon vor Jahren sind solche oder ähnlich verfasste Flugblätter zum Beispiel im Raum Illertissen aufgetaucht.

Die Bürger geraten in die Gefahr der illegalen Abfallbeseitigung

Die Aktivitäten haben mittlerweile auch im Landkreis Günzburg die Ordnungskräfte auf den Plan gerufen. So sei eine Streife der Burgauer Polizei schon in Kammeltal unterwegs gewesen, wie der stellvertretende Dienststellenleiter Peter Hirsch bestätigt. Allerdings wurde bisher niemand von den Organisatoren erwischt. „Wenn diese Sammlung kommerziell betrieben wird, ist das ein Verstoß gegen das Gewerberecht“, sagt Hirsch, und somit nicht legal. Genauso sieht es das Landratsamt: „Diese Art Sammlung wollen wir gar nicht“, lautet die Auskunft der Abteilung Abfallrecht. Gewerbliche Aktionen müssten auf jeden Fall rechtzeitig angemeldet werden, was bei der „ungarischen Familie“ freilich nicht erfolgte.

Oft werde bei der illegalen Schrottsammlung nur Verwertbares mitgenommen, der Rest bleibe liegen und müsse von offizieller Seite entsorgt werden. Umweltgefährdende Gegenstände wie Altbatterien dürfen überhaupt nicht abgestellt werden. Manche Bürger könnten eine unangenehme Überraschung erleben, sollte abgestellter Hausrat oder Schrott als unerlaubte Abfallbeseitigung angesehen werden. Außerdem verweist die Kreisbehörde auf einen weiteren Aspekt: Vereine, die derartige Sammlungen aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit durchführen dürfen, könnten dann leer ausgehen. Deshalb werden die Bürger auch darauf hingewiesen, bei derartigen dubiosen Flugblattaktionen keine Dinge vor die Tür zu stellen.

Noch keine Anzeigen - denn erwischt wurde noch niemand

Anzeigen oder Bußgelder, wie sie von der Kreisbehörde durchaus beabsichtigt sind, wurden bisher nicht erhoben, da noch keine Verantwortlichen für die illegalen Sammlungen erwischt wurden und auf den Flugblättern solche auch nicht zu erkennen sind. Daher können Polizei und Landratsamt nur mit erhöhter Präsenz auf die Ankündigungen reagieren, denn „diese Aktionen gehen mit Sicherheit weiter“, wie eine Mitarbeiterin der Kreisbehörde sagt.