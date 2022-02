Kammeltal

12:00 Uhr

Leichter Aufwärtstrend beim Kammeltaler Haushalt

Am Rathaus der Gemeinde Kammeltal in Ettenbeuren sind heuer Umbaumaßnahmen, darunter ein Lift zur Barrierefreiheit, im Investitionshaushalt vorgesehen.

Plus Warum zwei Gemeinderatsmitglieder den 10,6-Millionen-Euro-Haushalt trotzdem ablehnen. Größere Investitionen sind derweil noch in der Warteschleife in Kammeltal.

Von Wolfgang Kahler

Die schwierige Finanzlage der Gemeinde Kammeltal verzeichnet einen leichten Aufwärtstrend. Im Vordergrund steht der Abbau der nach wie vor hohen Kreditbelastungen in Höhe von 3,9 Millionen Euro bei einem Gesamtetat von 10,6 Millionen mit einer Sondertilgung. Einige geplante Investitionen können in den nächsten Jahren nicht umgesetzt werden oder müssen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden, wie Kämmerer Ernst-Uwe Walter informierte. Der Haushalt 2022 wurde mit zwei Gegenstimmen verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

