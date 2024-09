Trampolin aus einem Garten gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen dem 18. September, 0.00 Uhr, und 19. September, 16 Uhr aus einem Garten in der Dossenberger Straße in Wettenhausen ein Trampolin entwendet. Das neuwertige Trampolin war aufgebaut, aber nicht gesicherte. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

