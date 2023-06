Kammeltal

vor 16 Min.

Von Existenzkampf ist in diesem Verein aus Ettenbeuren nichts zu sehen

Plus Seit mehr als 150 Jahren besteht der Soldaten- und Kameradschaftsverein Ettenbeuren. Wie er zum dörflichen Gemeinschaftsleben beiträgt und sein Jubiläum nachträglich feiert.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

In Frankfurt nimmt die erste Pferdestraßenbahn ihren Betrieb auf, im erst vor einem Jahr gegründeten Deutschen Reich werden alle Spielbanken geschlossen, in Amerika wird erstmals eine Frau als Präsidentschaftskandidatin nominiert: Alle diese Ereignisse geschehen 1872. Und genau in diesem Jahr gründen in Ettenbeuren 16 Teilnehmer des Deutsch-Französischen Krieges den Kriegerverein. Heute stehen beim etwa 240 Personen zählenden Soldaten- und Kameradschaftsverein Brauchtumspflege und die Beteiligung am dörflichen Gemeinschaftsleben im Vordergrund.

Ähnlich wie in vielen anderen Dörfern kämpfen alteingesessene Vereine um ihre Existenz. Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Ettenbeuren ist stolz, dass ihm trotz aller Erschwernisse dieses eindrucksvolle Gründungsjubiläum mit immerhin aktuell 240 Mitgliedern gelungen ist. Dazu hat nicht zuletzt vor etwa 40 Jahren die Öffnung des Vereins auch für solche Personen beigetragen, die weder im Krieg noch in der Bundeswehr aktiv waren. Und sogar Frauen wurde die Eingliederung ins Vereinsleben ermöglicht. Das trug zu einer beachtlichen Entwicklung mit einem Anstieg der Mitgliederzahl um mehr als 100 Prozent innerhalb von zwei Jahren bei, wie aus der Vereinschronik hervorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen