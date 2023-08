Kammeltal

vor 49 Min.

Zuschauer helfen im Kloster bei der Aufklärung eines Verbrechens

Spektakuläre Verbrechen in Bayern und ihre Hintergründe haben Kommissar Ludwig Waldinger (links) und Schauspieler Winfried Frey bei einer interaktiven Lesung im Kloster Wettenhausen präsentiert.

Plus Schauspieler Winfried Frey und Kriminaler Ludwig Waldinger geben im Kloster Wettenhausen eine True Crime-Lesung. Wie sie mit wahren Verbrechen das Publikum fesseln.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Krachend fällt das Mordwerkzeug, eine Rübenhaue, auf den Holzboden. Es gehört zur Dramaturgie einer Veranstaltung im Kaisersaal, die aus dem Rahmen fällt. Wo sonst Kulturelles mit Musik oder Komik läuft, geht es diesmal um Hochspannung bei spektakulären Verbrechen und einer Tätersuche mit Zuschauerbeteiligung im Kloster Wettenhausen.

Die Rübenhaue ist ein Tatmittel – jedoch nur eine Vergleichswerkzeug – aus einem der brutalsten und bis heute nicht aufgeklärten Verbrechen in Bayern. Schauspieler Winfried Frey und der echte Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger geben bei der True Crime-Lesung spannende Einblicke in drei aufsehenerregende Mordfälle. Am Anfang steht die Bluttat von Hinterkaifeck, eines früheren Hofes im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort wurden im Frühjahr 1922 sechs Bewohner des Hofes mit der Rübenhaue und einem Messer umgebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen