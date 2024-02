Kemnats Kommandant gibt nach 30 Jahren sein Amt ab

Udo Berger hatte das Amt 1994 unter schwierigen Umständen übernommen. Auch im Vorstand des Feuerwehrvereins gibt es einen Generationswechsel.

Im vergangenen Jahr freute sich die Freiwillige Feuerwehr Kemnat über die Auslieferung eines neuen Mannschaftstransportwagens. Gemeinsam mit der Feuerwehr Burtenbach wurden zwei identische Fahrzeuge beschafft. Bei den Neuwahlen wurde ein Generationenwechsel vollzogen. Der 1. Kommandant und 1. Vorsitzende Udo Berger wurde für sein langjähriges Engagement geehrt.

Im Zuge der turnusgemäßen Neuwahlen stellte sich Udo Berger nach 30-jähriger Tätigkeit nicht mehr als 1. Kommandant zur Verfügung. Bürgermeister Roland Kempfle stellte Bergers Werdegang bei der Feuerwehr dar und zog den Vergleich zu einem erfolgreichen Transfer im Profi-Fußball. Dabei hatte er das Amt im Jahr 1994 unter schwierigen Umständen übernommen. Ein stets wichtiger Begleiter an seiner Seite war Gerätewart Alfons Rotter.

Neuwahlen bei der Wehr und beim Feuerwehrverein Kemnat

Der Bürgermeister würdigte den stets freundschaftlichen Umgang und bezeichnete den langjährigen Kommandanten als ruhenden Pol der Kemnater Wehr. Es sei schwer vorstellbar, dass dieser sein Amt abgebe, da der Name Udo Berger fest mit der Feuerwehr Kemnat verknüpft sei. Als Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Christian Saumweber gewählt. Als zukünftiger stellvertretender Kommandant wurde Tobias Neumair gewählt. Als Jugendwarte wurden Sophie Walker und Alina Reiter ernannt, die zukünftig von Jugendmaschinisten unterstützt werden. 1. Gerätewart bleibt Florian Saumweber, der zukünftig von Maximilian März als 2. Gerätewart unterstützt wird.

Es folgten die Neuwahlen der Vorstandschaft. Udo Berger gab nach 16 Jahren sein Amt als Vorsitzender in jüngere Hände ab. Als Nachfolger wurde Christian Saumweber gewählt, der ebenfalls die Geschicke der Feuerwehr künftig in Personalunion führt. Als Stellvertreter folgt ihm Niklas März. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Julia Schwab. Andreas Zimmermann bleibt in seiner Funktion als Kassenwart. Daniel Rotter, Maximilian März, Alina Reiter und Tom Gastel wurden als Beisitzer bestimmt. Ebenso wurden Gerätewart Florian Saumweber und Jugendwartin Sophie Walker in den Vorstand berufen.

Abschließend wurde Udo Berger durch Bürgermeister Roland Kempfle zum Ehrenkommandanten ernannt. Erwin Schneider zeichnete den scheidenden Kommandanten und Vorsitzenden mit einer Urkunde und der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands aus. Die Feuerkameraden bedankten sich bei Udo Berger mit einem großen Geschenkkorb. Ehrungen für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft gingen an Alfred Bader und Herbert Krammer, für 60 Jahre an Konrad Schedel, für 70 Jahre an Christoph Bader sowie für 80 Jahre an Franz Kugler. (AZ)