Oldtimer-Treffen findet nach dreijähriger Pause wieder statt

Zum sechsten Mal richten die Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal 1985 ein Moped-Treffen und eine Maiandacht mit Fahrzeugsegnung aus.

Die Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal 1985 laden nach dreijähriger Pause (witterungs- und coronabedingt) zum 6. Oldtimer-Moped-Treffen am Samstag, 27. Mai, nach Kemnat ein. Ab 9 Uhr werden die Mopeds bis Baujahr 1993 (50 bis 80 ccm) am alten Sportplatz in Kemnat erwartet.

Gegen 13 Uhr wird es in und um Kemnat etwas lauter, wenn die Fahrzeuge auf eine kleine Ausfahrt gehen. Zum Abschluss der Rundfahrt kann jeder Teilnehmer, der Lust hat, an einer Bergwertung beim Festplatz teilnehmen. Natürlich können die Mopeds den ganzen Tag über in einer Ausstellung besichtigt werden. Ab 19.30 Uhr dürfen im Festzelt bei einem Unterhaltungs- und Partyabend mit Hits der 80er- und 90er-Jahre, aufgelegt von den DJs Alex Al Valva und Tilt, bei freiem Eintritt interessante Fachgespräche geführt oder die Erlebnisse ausgiebig gefeiert werden.

Traditionelle Maiandacht in der Kemnater Grotte

Der Sonntag, 28. Mai, beginnt um 10.30 Uhr mit Blasmusik und Mittagstisch im Festzelt. Um 14 Uhr findet die schon traditionelle Maiandacht an der Kemnater Grotte (bei schlechtem Wetter in der St.-Georg-Kirche in Kemnat) mit anschließender Fahrzeugsegnung statt. Der Mittagstisch und die Maiandacht werden vom Musikverein Kemnat umrahmt, der die Besucher auch bis zum Festende unterhält. Zudem wird am Sonntagnachmittag für die jungen Besucher ein Kinderprogramm geboten. An beiden Tagen werden auf dem Festgelände Oldtimerfahrzeuge ausgestellt. Am Festplatz besteht keine Campingmöglichkeit. (AZ)