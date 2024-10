15-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Am Mittwochnachmittag wollte eine 27-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr in Kötz von der Straße Schloßplatz kommend nach rechts auf die Untere Dorfgasse abbiegen. Dabei hielt sie verkehrsbedingt im Einmündungsbereich an. Von rechts kam ein 15-jähriger Fahrradfahrer, der auf der linken Seite fuhr und das stehende Fahrzeug der Frau übersah, sodass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kötz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis