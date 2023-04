500 Kilogramm-Rüttelplatte in Kötz gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist eine Rüttelplatte im Wert von rund 8000 Euro von einer Baustelle in Kötz verschwunden.

Nicht nur in Bubesheim haben sich unbekannte Täter an fremdem Eigentum zu schaffen gemacht, auch in Kötz meldet die Polizei in der gleichen Nacht einen Diebstahl. Im Zeitraum von Donnerstag, 30. März, 17 Uhr bis zum Freitag, 31. März um sieben Uhr soll mindestens ein unbekannter Täter von einer Baustelle am Sportplatzweg eine mehr als 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von circa 8000 Euro entwendet haben.

Polizei sucht nach Diebstahl in Kötz Zeugen

Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren und zum Abtransport entweder ein Anhänger oder ein Fahrzeug mit größerer Ladefläche verwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge und Personen in Tatortnähe beobachten konnten, oder Angaben zu den bis dato unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)