Alko Fahrzeugtechnik aus Kötz profitiert von Fusion bei Automobilzulieferern

Der Automobilzulieferer "DexKo" hat die Übernahme von "De Haan", einem Entwickler und Kotflügelhersteller abgeschlossen. Wie Alko Fahrzeugtechnik aus Kötz davon profitiert.

DexKo Global Inc. („DexKo“), ein weltweit führender Hersteller von hochwertiger Fahrwerkstechnik, Chassis-Baugruppen, Zubehörteilen und hydraulischen Bremskomponenten, hat die Übernahme von De Haan Metaaltechniek B.V. („De Haan“), einem europäischen Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kotflügeln, abgeschlossen.

Diese strategische Übernahme wird das Produktportfolio der Alko Fahrzeugtechnik um eine große Auswahl an Kotflügeln sowie Werkzeugkästen für Anhänger bis 3,5 t erweitern und es DexKo ermöglichen, den starken Wachstumskurs der Gruppe fortzusetzen. De Haan wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Soesterberg im niederländischen Utrecht. Das Familienunternehmen produziert und vertreibt Anhängerausrüstungen, vor allem Kotflügel aus verzinktem Stahl, Aluminium-Riffelblech und Kunststoff sowie Aluminium- und Kunststoff-Werkzeugkästen.

Alko aus Kötz setzt im Segment Nutzanhänger weiter auf Wachstum

„Wir freuen uns darauf, die Stärken des De Haan-Teams mit denen von DexKo zu vereinen und in das weitere Wachstum von Alko im Segment Nutzanhänger zu investieren“, sagt Fred Bentley, Chief Executive Officer von DexKo. „Wir werden mit dem Zukauf in die Lage versetzt, bestehenden und neuen Kunden alle Varianten von Kotflügeln aus einer Hand anzubieten und wir werden die Stärken unseres europäischen Alko-Netzwerks nutzen, um die Marktpräsenz von De Haan-Produkten in anderen Regionen zu erhöhen“, erklärt Harald Hiller, Präsident und CEO von Alko.

„Einen starken und zuverlässigen Partner zu finden war uns sehr wichtig. Wir freuen uns sehr, dass De Haan ein Teil von DexKo wird. De Haan ist ein langjähriger Lieferant von Alko, und der Zusammenschluss bietet große Chancen für die Zukunft“, kommentieren die Eigentümerinnen von De Haan, Ingeborg de Haan und Marijke de Haan, die bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Geschäft den Übergang begleiten werden. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. (AZ)