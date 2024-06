Aufmerksamer Bürger aus Kötz verhindert weitere Unfallfahrt

Ein 60-Jähriger fährt in Kötz zuerst gegen ein Ortsschild und dann in einen Graben. Ein Anwohner bemerkt das und schreitet ein.

Ein Anwohner hat am Samstag einen Autofahrer in Kötz bemerkt, der mit seinem Fahrzeug gegen ein Ortsschild und anschließend in den Graben fuhr. Laut Polizei half der Anwohner dem 60-jährigen Fahrer zunächst wieder auf die Straße. Als dieser jedoch weiter fahren wollte, fuhr er direkt gegen eine weitere Absperrung. Der Anwohner ließ den Mann nicht weiterfahren und brachte ihn zunächst nach Hause. Anschließend verständigte er die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 60-jährige Mann körperlich nicht in der Lage war ein Fahrzeug zu führen und auch keinen Führerschein hat. Es folgen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)