Autofahrer will ausweichen und landet in Kötz in einem Graben

Zwischen Kötz und Oxenbronn fährt ein Auto nach einem Ausweichmanöver in den Graben. Der Fahrer wird leicht verletzt.

Am Donnerstagmittag ist es auf der Kreisstraße GZ4 in Richtung Oxenbronn zu einem Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer bemerkte laut Polizeibericht zu spät, dass der Autofahrer vor ihm, der nach links abbiegen wollte, sein Fahrzeug anhielt. Der 23-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem haltenden Fahrzeug zu vermeiden, kam jedoch aufgrund des Ausweichmanövers von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Polizei Günzburg sucht nach Zeugen

Der Fahrer des linksabbiegenden Fahrzeuges, der den Unfall mutmaßlich nicht bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)