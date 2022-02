Autofahrerin kann in Kötz gerade noch ihr wegrollendes Fahrzeug stoppen

Auf einem abschüssigen Parkplatz geriet in Kötz einer Frau das abgestellte Auto ins Rollen. Nachdem sie es gestoppt hatte, kam sie ins Krankenhaus.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus kam eine 50-jährige Autofahrerin, die in Kötz auf einem Parkplatz ihr wegrollendes Auto stoppte. Laut Polizei parkte sie am Montagvormittag ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Nachdem sie ausstieg, begann ihr Fahrzeug zu rollen, da sie dieses offensichtlich nicht ausreichend gesichert hatte. Die Frau bemerkte dies und versuchte umgehend, ihr Auto aufzuhalten. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Inzwischen hatte ein aufmerksamer Lastwagenfahrer die Parkplatzausfahrt mit seinem Fahrzeug versperrt, damit das Auto nicht auf die Fahrbahn rollen konnte. Der Autofahrerin gelang es jedoch noch rechtzeitig, ihren Pkw zu stoppen, bevor dieser die Parkplatzausfahrt erreichte. Die 50-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)