Brennende Gartenhütte in Kleinkötz

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am vergangenen Sonntagmittag bei der Durchfahrt durch Kleinkötz eine Rauchwolke entdeckt. Diese stammte laut Polizeibericht aus einer in Flammen stehenden Gartenhütte in der Siedlerstraße. Durch die hinzugezogenen Feuerwehren aus Kleinkötz und Großkötz konnte der Brand nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden. Trotzdem entstand an der Hütte ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache sind bislang nicht abgeschlossen. Insgesamt waren mehr als 30 Feuerwehrleute sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg vor Ort. (AZ)