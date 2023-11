Geldbeutel mit Tageseinnahmen aus Restaurant in Kleinkötz gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend die Tageseinnahmen im hohen dreistelligen Bereich einer Gaststätte entwendet. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Einem unbekannten Täter ist es am Samstagabend in einer Gaststätte in der Ebersbacher Straße in Kleinkötz gelungen, den Geldbeutel mit den Tageseinnahmen im hohen dreistelligen Bereich zu entwenden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Zeuginnen und Zeugen, die am Samstag, 25. November, im Zeitraum von 21 bis 21.15 Uhr eine männliche Person in der genannten Gaststätte gesehen haben und Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)