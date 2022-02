Kleinkötz: Heizkörper mitgenommen, unbrauchbares Waschbecken abgestellt

Wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt jetzt die Polizei nach einem Vorfall in Kleinkötz.

Bislang unbekannte Täter haben, wie die Polizei jetzt meldet, am Mittwoch zwischen 15 und 15.30 Uhr einen alten Heizköper mitgenommen, den eine Frau an der Hauptstraße in Kleinkötz zur Abholung durch Schrotthändler deponiert hatte.

Der Heizkörper wurde in Kleinkötz für den Schrotthändler bereitgestellt

Die Täter hinterließen dafür an der Stelle ein altes, unbrauchbares Waschbecken. Es wird daher wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. (AZ)