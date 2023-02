Mit Sicherheit zum Einsatzort: Worauf die Feuerwehr Günzburg vertraut

Ein kleines Produkt der Alko Fahrzeugtechnik hilft bei Fahrten großer Fahrzeuge mit Nutzanhängern die Spur zu halten. Aber wie geht das genau?

Die Feuerwehr sorgt für Sicherheit – und braucht sie auch: Bei der schnellen Fahrt zum Einsatzort ist sie mitunter in großen Fahrzeugen mit Nutzanhängern unterwegs. Ein Produkt der Alko Fahrzeugtechnik sorgt dafür, dass die Spur gehalten wird. Die Feuerwehr in Günzburg etwa probiert die neue Technik schon aus.

Ob Brände, Unfälle oder Katastrophen – die Feuerwehr muss immer sprichwörtlich schnell am Einsatzort sein. Schließlich zählt jede Minute, wenn es um Menschenleben geht. Allerdings riskieren die Feuerwehrleute bei der hohen Einsatzgeschwindigkeit im Straßenverkehr auch ihre eigene Sicherheit.

Das Manövrieren wird zur Herausforderung

Eine Herausforderung ist dabei das Manövrieren der Zwölf-Tonnen-Feuerwehrzüge mit Nutzanhängern bei hoher Geschwindigkeit. Verkehrssicherungsanhänger beispielsweise müssen schnell zum Unfallgeschehen auf der Autobahn gebracht werden. Oft ist dort die Verkehrslage undurchsichtig. Kommen Wind und Wetter oder Spurrillen dazu, kann es für die Fahrer und auch die anderen Verkehrsteilnehmer gefährlich werden.

Vor allem Überholvorgänge und Spurwechsel werden mit der Zusatzlast im Schlepptau riskant. Der Anhänger kann ins Schlingern geraten oder aufschaukeln. Hinzu kommt, dass die Anhänger meistens im Rückspiegel der größeren Feuerwehrfahrzeuge nicht zu sehen sind. Der Fahrer muss also ständig Kontrollblicke in den Spiegel werfen – und das bei Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern in der Stunde und einer Situation, die volle Aufmerksamkeit auf das Geschehen voraus fordert.

Eine intelligente Lösung, um das Gespann unter Kontrolle zu behalten, hat die Feuerwehr Günzburg im Einsatz: das Anti-Schlinger-System Alko Trailer Control (ATC) für Nutzanhänger.

Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen

Das System kontrolliert das Fahrverhalten des Anhängers permanent. Mittels Sensoren erfasst das ATC gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Zugfahrzeug vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Werden Grenzwerte überschritten, wird das ATC automatisch aktiv und betätigt über Bowdenzüge die Bremsen des Anhängers. Durch das kurze Abbremsen des Anhängers wird das Gespann gestreckt und wieder gerade gezogen. So reduziert sich die Querbeschleunigung, und die Gefahrensituation entspannt sich. Der gesamte Vorgang ist für den Fahrer kaum spürbar – er kann sich ganz auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren.

Das ist das Gerät, das Einsatzfahrzeuge mit Anhänger besser in der Spur halten soll. Foto: Alko Fahrzeugtechnik

Das ATC gab es bis vor Kurzem nur für Freizeitfahrzeuge. Der Grund: Bislang funktionierte das System in dieser Form nur, wenn der Anhänger ein relativ konstantes Gewicht aufwies. Bei Freizeitanhängern ist das in der Regel der Fall: Die Zuladung ist meist eher gering, Leer- und Gesamtgewicht liegen nah beieinander. Bei Nutzanhängern hängt das Gesamtgewicht hingegen von der jeweiligen Beladung ab. Damit das ATC auch bei Nutzanhänger für mehr Sicherheit sorgen konnte, erweiterten die Ingenieure von Alko Fahrzeugtechnik das ATC.

Günzburger Feuerwehrkommandant spricht von einer "großen Bereicherung"

"Das ATC ist eine große Bereicherung für unsere Feuerwehr", sagt der Kommandant und Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Günzburg, Christoph Stammer. "Je mehr Konzentration unsere Fahrer für den Verkehr um sich herum aufbringen können, desto sicherer werden unsere Einsätze für uns und andere Verkehrsteilnehmer." Florian Propp, stellvertretender Kommandant und Stadtbrandmeister bei der Feuerwehr Günzburg sowie gleichzeitig Teamleiter Konstruktion im Bereich Trailer bei Alko Fahrzeugtechnik in Kötz, stellte den Kontakt her und sorgt hier wie dort für eine enge Vernetzung. (AZ)