Neues Fahrzeug für die Kleinkötzer Feuerwehr

Plus Die Feuerwehr Kleinkötz bekommt Ersatz. Es gibt mehrere Gründe, warum der jetzige Schlauchwagen ausgetauscht werden muss.

Von Irmgard Lorenz

So gut besucht sind die Gemeinderatssitzungen in Kötz meist dann, wenn es um problematische Themen wie Hochwasser oder Verkehr geht. Diesmal war das Thema weniger heikel. Die Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, für den jetzigen Schlauchwagen der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkötz als Ersatz ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-Logistik) zu kaufen. 240.000 Euro sind dafür veranschlagt, einen Zuschuss in Höhe von 44.000 Euro vom Freistaat Bayern darf die Kommune dafür erwarten. Die Aktiven der Kleinkötzer Wehr waren in der Gemeinderatssitzung gut vertreten, die meisten der 18 Zuhörerinnen und Zuhörer waren Feuerwehrleute.

Der Schlauchwagen ist altersschwach

Kommandant Martin Dorner nahm am Ratstisch neben der Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle Platz und nannte eine Reihe von Argumenten für die Neuanschaffung. Der jetzige Schlauchwagen, Erstzulassung war 1999, hat nicht nur eine Laufleistung von etwa 155.000 Kilometern auf dem Tacho, sondern auch eine Vielzahl von Reparaturen hinter sich. Weitere kostspielige Reparaturen würden notwendig, wobei auch die Ersatzteilbeschaffung nicht einfach wäre. Der Erste Kommandant trug eine stattliche Litanei von Mängeln und Alterserscheinungen des Kleinkötzer Schlauchwagens vor. Auch Rahmenrisse mussten schon geschweißt werden, viele Reparaturen konnten trotz des Aufwands nur für kurze Zeit Abhilfe schaffen.

