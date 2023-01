Wer den Kötzer Bauhof verputzt

Für den neuen Bauhof im Norden von Großkötz hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung Aufträge im Wert von gut 100.000 Euro vergeben.

Die Putzarbeiten am Bauhof-Neubau in Großkötz übernimmt die Firma Schleier aus Bibertal zu einem Angebotspreis von 25.040 Euro. Der Auftrag für die Malerarbeiten ging an die Firma Händler aus Burgau, bewilligt wurden 10.930 Euro. Die Innentüren soll die Firma DTB-Donau-Trocken-Bau aus Rennertshofen einbauen, das Angebot liegt bei 24.500 Euro. Dieses Unternehmen hat auch den Auftrag für die Trockenbauarbeiten am neuen Bauhof bekommen, das Angebot liegt bei 10.082 Euro. Die Fliesenarbeiten mit einem Volumen von 30.829 Euro erledigt die Firma Of aus Neu-Ulm.