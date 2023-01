Kötz

18:30 Uhr

Wie Kötz das Hochwasser eindämmen will

Beim Hochwasser vom Juni 2013 wurde der Kötzbach zum reißenden Gewässer und die Flächen bei Günzhalle, Schule und Tennishalle waren wie ein See. Die scheinbare Idylle war durchaus gefährlich.

Plus Bald zehn Jahre liegt das große Hochwasser zurück. Die Gemeinde Kötz hat sich zwischenzeitlich mehrfach mit dem Problem befasst. Noch immer geht es um Grundsatzfragen.

Von Irmgard Lorenz Artikel anhören Shape

Juni 2013: Ein reißender schmutzig-brauner Bach sprudelt durch Großkötz und droht schon bei der Firma Alko über die Ufer zu treten, ein scheinbar idyllischer See liegt zwischen Grundschule und Tennishalle und vor der Günzhalle. "Das war richtig krass", erinnert sich eine junge Großkötzerin, die damals mit einer Sportfreundin durch das Hochwasser bei der Tennishalle waten wollte. "Die Strömung hat einen wirklich fast umgeworfen", sagt sie. Das Hochwasser vom Juni 2013 war gewaltig, wenn auch kein HQ100. Aber wer es erlebt und womöglich Schaden erlitten hat, will sich noch Schlimmeres nicht vorstellen müssen. Knapp 20 Bürgerinnen und Bürger waren aus Sorge vor weiteren Hochwassern in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wo das Thema wieder auf der Agenda stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen