Zusammenstoß wegen Vorfahrtsverletzung in Kötz: 7000 Euro Schaden

Ein sogenanntes Mopedauto, das ein 17-Jähriger fuhr, hat laut Polizei einem 63-Jährigen die Vorfahrt in Kötz genommen.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit einem sogenannten Mopedauto (ein Leichtkraftfahrzeug) auf der Bahnhofstraße in Kötz gefahren. An der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße bog er laut Bericht der Polizei Günzburg nach links in die Hauptstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Hauptstraße herannahenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 63-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Unfall beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. (AZ)