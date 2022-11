Bausteine für eine gute Zukunft des Klosters Wettenhausen

Plus Millionenbeiträge werden aufgewendet, um das Kloster Wettenhausen für die Zukunft zu rüsten. Das konnte und kann nur gelingen, weil viele sich zusammengetan haben.

Das "Hohelied der Liebe" kennt Schwester Amanda Baur aus dem Neuen Testament vermutlich sehr gut. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther sprach Jesus folgendermaßen, wie es an einer Stelle heißt: "Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen