Beeindruckendes aus Ichenhausen

Plus Die Stadt Ichenhausen beleuchtet mit einem Gedenken die dunkle Vergangenheit während des Dritten Reichs und setzt gleichzeitig ein Zeichen gegen Gleichgültigkeit. Stark!

Normalerweise gibt es an dieser Stelle keine Empfehlung, Gemeinderats- oder Stadtratssitzungen zu besuchen. Es ist ohnehin ein grundsätzlicher Rat, sich einmal anzusehen, wie über Gegenwart und Zukunft der Kommune, in der man lebt, diskutiert wird. Davon hat auch der Stadtrat Ichenhausen eine Menge zu bieten, wie sich aus der Tagesordnung der Sitzung am Dienstag ab 19 Uhr herauslesen lässt: Es geht um den Familienstützpunkt, einen Tätigkeitsbericht des Büros Soziale Stadt, um Städtebauförderung und eine Einladung zum Seniorentanz. Das, was am meisten an diesem Abend beeindrucken wird, ist ein Blick in die Vergangenheit.

