Die CSU bricht endgültig mit Alfred Sauter

Plus Jenny Schack ist das Gegenteil von dem, was Alfred Sauter verkörpert. Die Kreis-CSU will mit der vorgeschlagenenen Direktkandidatin aus dem Schatten des Übervaters heraustreten.

Da sage noch einer, die CSU ist für Überraschungen nicht gut. Und da sage noch einer, in der CSU ist immer die Ochsentour nötig, um Karriere zu machen. Die Günzburger Kreis-CSU beweist mit Jenny Schack gerade das Gegenteil. Aus Not? Aus Überzeugung? Oder ist es eine Mischung beider Bestandteile?

