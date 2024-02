Der Fasching hat viele Helden – manche tragen Kameras

Batman, Superman oder Starlord: Sie alle können den wahren Faschings-Helden im Landkreis Günzburg sicher nicht das Wasser reichen.

Nicht erst seit die Marvel-Filme das Kinoprogramm bestimmen, sind sie allgegenwärtig: Superhelden sind auch im Fasching unterwegs. Ob Batman, Superman oder Starlord, ob Gamora, Black Widow oder Wonder Woman: Auf den Faschingsumzügen, Prunksitzungen und Hofbällen, überall im Landkreis Günzburg hat man sie auch in dieser Saison gefunden. Manche haben ein Cape dabei, andere Thors Hammer oder Captain Americas Schild. Manche Superhelden allerdings tragen Kamera, Block und Stift bei sich. Sie heißen dann allerdings auch nicht Wolverine oder The Flash, sondern zum Beispiel Ernst Mayer und Peter Wieser. Ihre Superkraft: In dem kurzen, intensiven Fasching im Landkreis Günzburg jedes Wochenende in Windeseile von Termin zu Termin sausen und dabei Fotos und Texte für die Zeitung einzusammeln. Ihre Mission: die Zeitungs-Welt für ein paar Wochen bunter, schöner und fröhlicher zu machen. Das Ergebnis lässt sich in einer Vielzahl von Bildergalerien bestaunen, welche die beiden Wochenende für Wochenende mit ihren Fotos gefüllt haben.

Wie sie dieses Pensum schaffen, nebenbei auch noch andere Termine wahrnehmen, die deutlich weniger lustig sind wie ein Hofball, und dabei trotzdem noch bis zum letzten Tag des Faschings ihre ehrliche, volle Begeisterung und Freude spüren lassen, wissen wir Normalsterbliche nicht. Klar ist aber: So etwas schaffen eben nur wahre Helden. Unsere Redaktion jedenfalls haben sie in den vergangenen Wochen mehrfach gerettet. Und die Faschingsgesellschaften sind - wie man so hört - ebenfalls große Fans unserer Helden. Deswegen sei an dieser Stelle ein ganz herzliches, Hio, Helau, Jaaaa verreck, Kammel nauf und Kammel na, Narrade-Juhu, Hurra, Hurra, Hurra und vor allem ein großes Dankeschön an unsere Faschingshelden. Die Verschnaufpause nach dem Kehraus sei ihnen herzlichst gegönnt.