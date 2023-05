Die Remsharter Dorfschule tut Schwaben gut

Plus Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren gehört zu den identitätsstiftenden Einrichtungen in der Region. Es darf auch etwas kosten, diese Aufgabe zu erfüllen.

Selbstverständlich darf die Frage gestellt werden, ob Maß und Ziel verfehlt werden, wenn für den Abbau, die Restaurierung und den Wiederaufbau der Remsharter Dorfschule, in der die bereits seit über 60 Jahren nicht mehr unterrichtet wird, eineinhalb Millionen Euro aufgebracht werden müssen. Die Größenordnung gibt der Leiter des Bauernhofmuseums in lllerbeuren an.

Machen wir die Sache mal ein paar Nummern größer: Die Untertanen des bayerischen "Märchenkönigs" Ludwig II. waren über die Abgaben sicher nicht amused, die sie wegen des bauwütigen Monarchen zu entrichten hatten. Heute blickt jeder sehnsuchtsvoll gen Neuschwanstein und Co. und klopft sich stolz auf die Brust, weil Bayern eben doch der Vorhof zum Paradies ist. Der Finanzminister hat das Defizit für die Schlösser längst eingepreist. Für diese immerwährende Imagekampagne zugunsten des Tourismuslandes Bayern ist das Geld gut angelegt.

