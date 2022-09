Viererlei-Markt ist ein Gewinn für Ichenhausen

Plus In Ichenhausen findet am Sonntag zum ersten Mal nicht nur ein Herbstmarkt statt, es werden vier Attraktionen gleichzeitig geboten. Das könnte der richtige Weg sein.

Martin Schmid nimmt kein Blatt vor den Mund. Der neue Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen (WVI) spricht im Newsletter an die Mitglieder offen an, was jeder weiß, aber ungern zugibt: Seit Jahren verlieren einzelne Märkte in Ichenhausen an Zuspruch und Attraktivität. "Wo früher Stand an Stand ihre Waren anpriesen, gleicht der Marktsonntag heute eher einer Geisterstadt", schreibt er wörtlich. Doch den Markt einfach für immer zu beerdigen, war für ihn und sein Team keine Option. Im Gegenteil, die Wirtschaftsvereinigung bietet am Sonntag nicht mehr nur einen oder wie schon zuletzt zwei Märkte an einem Tag an, sondern ein ganzes Potpourri an Märkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen