Ein Kommentar zu 2021: Was kann Menschen noch zugemutet werden?

Plus Der Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung blickt zum zweiten Mal zurück auf ein Corona-Jahr. Er muss zugeben: Im Frühjahr 2020 hat er sich mit seiner Prognose geirrt.

Es ist vollbracht – diese komische, herausfordernde Jahr 2021. Und doch stellt sich mit dem Jahreswechsel bei den Menschen im Landkreis Günzburg keine Erleichterung ein. Denn wir wissen alle, dass mit der Jahreszahl 2022 die Corona-Pandemie nicht verschwunden sein wird wie ein böser Spuk.