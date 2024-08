Ferienwohnungen sind nicht unbedingt der Schlüssel zum Glück

Im Juni dieses Jahres kamen laut des Bayerischen Landesamtes für Statistik 54.104 Gäste im Landkreis Günzburg an, 95.558 Übernachtungen wurden in jenem Monat verzeichnet. Doch diese Zahlen trügen - denn sie sagen nur etwas über gewerbliche Anbieter aus, die mehr als neun Gästebetten zur Verfügung stellen. Tatsächlich ist die Zahl der Anbieter im Landkreis und in der Stadt Günzburg viel größer. Wie viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser tatsächlich auf dem Markt sind, lässt sich gar nicht so genau sagen, wie unsere Recherche ergeben hat. Ein Blick in die einschlägigen Urlaubsportale lässt zumindest erahnen, dass das Angebot weit über das hinaus geht, was etwa bei der Regionalmarketing Günzburg an Unterkünften gemeldet ist.

