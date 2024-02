Geplatzte Kitaeröffnung: Gute Planung schützt vor bösen Überraschungen

Plus Der Neubau der Kita Heilig-Kreuz in Burgau konnte nicht eröffnet werden. Das Landratsamt hatte am Tag zuvor wegen gravierender Mängel keine Betriebsgenehmigung erteilt.

Bauen ist eine komplexe Angelegenheit, erst recht, wenn es sich um einen 4,6 Millionen Euro schweren Ersatzneubau für eine Kindertagesstätte handelt. Dabei kann vieles schiefgehen und jeder, der schon einmal selbst gebaut hat, der weiß, dass man auf böse Überraschungen gefasst sein muss. Lieferengpässe, Preisexplosionen, Pfusch oder schlechte Planung können Auswirkungen auf den Zeitplan und den Geldbeutel haben.

Umso wichtiger ist es, ein gutes Planungsbüro, Bauleiter und Architekten zu haben, auf die man sich verlassen kann. Aber die Verantwortung ganz in die Hände derer zu legen, ist am Ende dann doch zu einfach gedacht. Schon beim Tag der offenen Tür der Kita Heilig Kreuz vor wenigen Wochen hätten bei allen Verantwortlichen die Alarmglocken schrillen müssen, ob das Versprechen des Architekten mit der Inbetriebnahme am 20. Februar auch realisierbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen