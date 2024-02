Haushalt Landkreis Günzburg: Dunkle Wolken am Finanzhimmel

Plus Auf den Landkreis Günzburg kommen finanziell schwere Zeiten zu. In Schwaben ist der Kreis damit beileibe kein Einzelfall. Das kommentiert Jörg Sigmund.

Kämmerer neigen bisweilen dazu, die finanzielle Situation düsterer zu malen als sie in Wirklichkeit ist. Wenn die Haushaltsbilanz am Jahresende dann etwas besser ausfällt als zunächst befürchtet, ist der Aufschrei nicht ganz so groß. Auch Fabian Ruf, Herr über die Finanzen im Landratsamt, verbreitete bei den Etatberatungen nur wenig Optimismus. Doch seine Einschätzung der Lage klingt absolut realistisch.

Der Landkreis Günzburg geht schweren Zeiten entgegen. An Zahlen festgemacht heißt dies, dass die Eigenmittel zu gering, die Rücklagen aufgebraucht sind, die Schulden deutlich steigen und die Zinsbelastung durch die hohe Kreditaufnahme wächst. Kommen all diese Faktoren zusammen, wird der finanzielle Spielraum bekanntlich eng.

