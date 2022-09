Hochwertige Lebensmittel sind schon längst ein Luxusgut geworden

Plus Die "Genusswochen" sind wichtig für die regionalen Firmen. Sie bleiben allerdings eine Marketingaktion in Zeiten, in denen sich immer weniger Menschen "Genuss" leisten können.

Regionale Spezialitäten probieren: Wer sagt da Nein? Im Alltag nur regional einzukaufen, kann sich aber nicht jeder leisten. Die Genusswochen sind eine gute Idee, um die heimischen Betriebe vorzustellen. Gerade in Zeiten, in denen ein Bäcker überlegen muss, ob er es sich am nächsten Tag noch rentiert, den Ofen anzuheizen, ist das ein wichtiges Zeichen aus der Region. Die Landkreise Günzburg und Dillingen symbolisieren mit der Aktion, dass sie stolz auf die Vielfalt der regionalen Lebensmittel sind. Diese Wertschätzung ist wichtig. Gleichzeitig bleiben die Genusswochen eine Marketingaktion, die keinen nachhaltigen Wandel schaffen kann.

