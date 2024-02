Nicht nur für den Tourismus lohnt sich die Grenzüberschreitung

Plus Das gemeinsame Tourismuskonzept der Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen ist ein erster Schritt. Auf dem Weg liegen aber noch weitere Hürden zum Abräumen.

Es gab sie zuhauf, die Bedenken, als vor 25 Jahren feststand, dass Legoland in Günzburg gebaut werden sollte. Man habe da ja nichts davon, wenn die Touristen in den Klötzchenpark gehen und da ihr Geld ausgeben, mutmaßten die einen. Und die anderen befanden, die Region habe ja sonst nichts zu bieten - was sollten denn dann Touristen hier?

Mittlerweile ist klar: Die Freizeitpark-Gäste sind längst auch Gäste in der Region, Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Und zu neben dem Legoland gibt es hier auch noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Die Region profitiert - und die Landkreisgrenzen halten die Touristen selbstverständlich auch nicht auf. Die drei Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen haben erkannt, dass sie gut daran tun, dieses Potenzial zusammen auszuschöpfen - denn jeder für sich allein würde sich vermutlich schwertun. Ein gemeinsames Marketing für eine Fahrrad-Region ist da ein erster Schritt, und auch beim Wandern wird es richtig sein, gemeinsame Wege zu beschreiten.

