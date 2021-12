Pflegermangel im Kreis Günzburg: Ein soziales Jahr sollte Pflicht sein

Plus Früher hatte das Gesundheitswesen Zivis zur Unterstützung. Heute schaffen es auch im Kreis Günzburg Einrichtungen kaum noch, die Arbeit zu stemmen. Junge Leute sollten wieder ran.

Sie haben alle das gleiche Problem. Und das hat schon lange vor der Corona-Pandemie begonnen. Egal ob Kliniken, ambulante Pflegedienste oder Seniorenheime, überall ist man auf der (verzweifelten) Suche nach ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern oder Hilfskräften. Die Branche hat keinen guten Ruf. Schlechte Bezahlung, anstrengende, körperliche Arbeit und Schichtdienste. Mit der Corona-Pandemie kommt seit fast zwei Jahren eine weitere Belastung hinzu. Obendrein noch die Impfpflicht, die in manchen Fällen Proteste und Kündigungen mit sich bringen wird.