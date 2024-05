Wirtschaftliches Wachstum durch Demokratie

Plus Die geringe Wahlbeteiligung an den Europa-Wahlen ist bekannt. Dabei ist die Europawahl ein entscheidender Faktor für wirtschaftlichen Aufschwung.

In wenigen Tagen steht Europa vor einer bedeutenden Entscheidung. Am 9. Juni sind die Bürgerinnen und Bürger angehalten, zum zehnten Mal das Europäische Parlament zu wählen. Der Wahlkampf läuft, das bekommt man mit, weil wieder Wahlplakate entlang der Straßen hängen. Viel weniger als sonst – auswendig alle Spitzenkandidaten aufzuzählen, das gelingt sicherlich nur wenigen. Die Europawahl steht im Ruf einer Nebenwahl. Das Interesse und die Wahlbeteiligung sind traditionell mäßig.

Wirtschaftliche Stimmung im Kreis Günzburg trübt sich ein