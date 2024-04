Konzenberg

Konzenberger präsentieren Blasmusik mit Leidenschaft und ohne Grenzen

Blasmusik mit Leidenschaft und ohne Grenzen: Bei seinem Jahreskonzert zeigte sich der Musikverein Konzenberg in der vollgefüllten Sporthalle von einer neuen Seite.

Plus Der Musikverein Konzenberg bietet erstmals ein etwas anderes Konzert. Für manche Stücke gab es zuvor nicht einmal Arrangements.

Von Peter Wieser

Normalerweise ist ein Jahreskonzert an eine gewisse Struktur gebunden. Auch beim Musikverein Konzenberg – aber eben nur normalerweise. Nicht diesmal in der Konzenberger Sporthalle, und entsprechend lautete auch das Motto: „Blasmusik unlimited“ – ohne einen schulbuchartigen Ablauf, sondern mit einem anspruchsvollen Programm mit bekannten, aber modern arrangierten Stücken, bis hin zum bayerischen Reggae und ungewöhnlich vielen und unterschiedlichen solistischen Einlagen. So hatte es Vorsitzender Peter Tausend jedenfalls versprochen.

Dabei begann das Konzert noch relativ klassisch: mit dem "Marsch der Titanen", der Erkennungsmelodie der Formation 5er Blech aus dem Unterallgäu. Bei dem auf dem "Astronautenmarsch" von Josef Ullrich basierenden "Beim Astronautenwirt" der Wirtshaus Vierharmoniker, also "A gmiatliche Musi – Live und ursprünglich", war das schon etwas anders. Weil die Konzenberger kein fünf Musiker, sondern knappe 30 sind, hatte Tizian Foag das Stück umarrangiert und orchestriert. Noch einmal traditionell präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker mit der "Amsel-Polka". Völlig anders dann bei "Im weißen Bräuhaus" von der Kleinen Egerländer Besetzung, kurz DKEB: "Zünftige Wirtshausmusik in gewohnter Egerländer-Qualität, aber in neuem, schlankem und coolem Klanggewand", wie es Moderator Stefan Hirner nannte. Dass sich Thomas Schuster dafür extra eine Original Steirische gekauft und nur "a weng" geübt habe, das wagte da doch der eine oder andere zu bezweifeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

