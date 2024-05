Krumbach

Lotta hat zwei Mamas: Zu Besuch bei Regenbogenfamilien

Beim Regenbogenfamilientreff in Krumbach treffen sich einmal im Monat Familien, die von der vermeintlichen Norm abweichen. Sozialpädagogin Sonja Tietz (rechts) ist sehr froh über das neue Angebot.

Plus In Krumbach gibt es seit Januar einen Ort zum Austauschen für alle Familien, die von der vermeintlichen Norm abweichen. Ein Besuch beim Regenbogenfamilientreff.

Von Celine Theiss

"Hat jemand von euch einen Tipp, wie man wackelnde Zähne rausbekommt?", fragt Caro in die Runde. Im Kreis, auf grünen Gummimatten, sitzen vier junge Familien. Vor ihnen liegen in Brotdosen Wienerle und klein geschnittenes Gemüse, Brezen und Aufstriche. Tochter Lotta hüpft um sie herum, klettert auf die Schultern ihrer Mutter. Gekommen sind die Mütter zum Regenbogenfamilientreff des Landkreises. Einmal im Monat kommen hier Familien zusammen, die in Konstellationen leben, die vermeintlich von der Norm abweichen. Aktuell besteht die Gruppe aus mehreren Mütterpaaren. Dort tauschen sie sich aus, frühstücken gemeinsam und zeigen ihren Kindern, dass es mehr Familien gibt, die nicht aus Vater, Mutter, Kind bestehen.

"Wir haben ja die Babycafés im Landkreis und da ist uns aufgefallen, dass die Regenbogenfamilien einen anderen Redebedarf haben, als andere Familien", erklärt Sonja Tietz von der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen (KoKi) des Landkreises Günzburg. In Kooperation mit der Adoptionsstelle wurde schließlich der Regenbogenfamilientreff zu Beginn des Jahres ins Leben gerufen. Die Mütter, die sich aktuell treffen, kannten sich bereits über die Adoptionsstelle. Diese hatte die Familien zum gegenseitigen Austausch vernetzt. Für die Sozialpädagogin ist es wichtig, dass der Treff aber für alle Menschen offen ist. Die anwesenden Mütter fänden es schön, wenn ihre Gruppe Zuwachs bekommen würde und auch etwas gemischter wäre. Das würde den Kindern zeigen, dass es viele unterschiedliche Familienkonstellationen gibt. Derzeit ist der Regenbogenfamilientreff laut Tietz der einzige seiner Art im Landkreis.

