Erfolgreiches Sommerfest des Sportvereins Glöttweng-Landensberg

Der Sportverein Glöttweng-Landensberg begrüßte bei bestem Wetter über 500 Besucherinnen und Besucher. Vielfältige Oldtimer, unter anderem Traktoren, Autos und diverse Motorräder wie auch landwirtschaftliche Maschinen wurden ausgestellt und bewundert. Selbstverständlich wurde dieser Anlass auch in sportlicher Hinsicht bestens genutzt. Der Sportverein veranstaltete ein Elfmeterschießen, an dem sechs verschiedene Mannschaften gegeneinander antraten. Der Gewinner des letzten Jahres, die Holzwinkel Borussen, musste in diesem Jahr seinen Titel an die Ü-40-Gruppe des Sportvereins abgeben. Diese gewannen mit 13 Punkten das Elfmeterschießen. Auch weitere ansässige Vereine, wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Landensberg und die Freiwillige Feuerwehr Glöttweng sowie die Mitglieder der Holwinkelbühne, haben an diesem Tag ihr fußballerisches Können unter Beweis gestellt. Auch für die Kleinsten war durch eine Siku-Controll-Vorführung sowie eine Hüpfburg, das Kinderschminken und Ponyreiten beste Unterhaltung geboten. Kulinarisch wurde das Fest durch den Landgasthof Bischof begleitet, welcher zahlreiche Schmankerl angeboten hat. Auch musikalisch war an diesem Tag einiges geboten. Die Musiker der Gruppe Donau4Musikanten sorgten für eine ausgelassene Stimmung.

