Urgestein übergibt nach 53 Jahren Ehrenamt den Vereinsvorsitz

Nach 53 Jahren Ehrenamt übergibt Karl Ruder das Amt des Vorsitzenden an Markus Hagenbusch und stellt einen neuen Mitgliederrekord bei der SpVgg Glöttweng-Landensberg ein.

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg. Mit Ehrenvorstand Markus Hagenbusch wurde für den bisher amtierenden Vorsitzenden und Ehrenmitglied Karl Ruder ein würdiger Nachfolger gefunden. Für den scheidenden Vorsitzenden Karl Ruder endet nach 53 Jahren Ehrenamt in den Funktionen Jugendleiter, Schriftführer, Fußballabteilungsleiter und zuletzt sechs Jahre als Vorsitzender eine jahrzehntelange und erfolgreiche Ära. Sein Nachfolger, Markus Hagenbusch, hat bereits zehn Jahre Erfahrung als Vereinsvorsitzender. Er führt künftig mit seinem neu gewählten Stellvertreter Johannes Hofstetter ein erfahrenes Team.

Ruder legte zur Generalversammlung eine erfolgreiche Bilanz vor. Insgesamt 16 Veranstaltungen und Termine standen im Vereinskalender. Er erinnerte an das gut besuchte Sommerfest mit Oldtimerausstellung und die Waldweihnachtsfeier. er berichtete über den Sportplatzarbeitsdienst mit 120 Stunden, die Zuschüsse für Sportkleidung der Aktiven, erwähnte die Anschaffung einer Musikanlage und verwies stolz mit 335 Mitgliedern auf einen neuen Mitgliederrekord seit der 58-jährigen Vereinsgeschichte.

SpVgg Glöttweng-Landensberg: Sportliches Angebot von Kindes- bis Seniorenalter

Gymnastik- und Übungsleiterin Elisabeth Hohenögger berichtete über 36 Übungsabende mit neun bis 16 Teilnehmern. Stuhlgymnastikgruppenleiterin Ingeborg-Heitz Winkler betreut 38 Senioren. Übungsleiterin Erika Hildensperger leitete 60 Übungsstunden Gesundheitssport mit zwei Gruppen. Martina Page ist als Jugendleiterin verantwortlich für den Kinder- und Jugendsport, der mit vier Übungsleiterinnen drei Gruppen mit 55 Kindern betreut. Angeboten wurden aber auch Fitnessgymnastik und Tabata Kurse. Auch zwei Line-Dance- Kurse waren gefragt. Yogalehrerin Birgit Weschta führte insgesamt sechs Yogakurse mit 120 Übungsstunden und 66 Teilnehmern durch. Die Alte Herren Fußballer mit Abteilungsleiter und Trainer Mayr Matthias trafen sich zu 21 Trainingsabende auf dem Sportplatz und trainierten zehn Abende im Winter in der Soccerhalle. Es gab nur drei Spiele beim Zusampokal. Beim AH-Kleinfeldturnier des FV Oberwaldbach wurde der vierte Platz erreicht. Die Ü 40 Sportgruppe spielte Volleyball am Barfußpark und in der Sporthalle in Röfingen, fuhr Rad und pflegte die Kameradschaft.

Schatzmeister Josef Knöpfle bilanzierte trotz größeren Investitionen einen kleinen Überschuss. Die Mitglieder wählten mit Markus Hagenbusch (Vorsitzender), Johannes Hofstetter (Stellvertreter), Josef Knöpfle (Kassier) und Michelle Mayr (Schriftführer) einen neuen Vorstand. Als letzten Amtshandlung nahm Karl Ruder einige Ehrungen vor: Ehrungen mit dem Vereinsehrenzeichen in Bronze für 20 Jahre erhielt Thomas Kloning, für 25 Jahre Sven Tull, Gertrud Pasing, Brigitte Merk und Stefan Kubina. Das Abzeichen in Gold erhalten für 30 Jahre Walter Weselsky, Daniela Hagenbusch, Gloria Hagenbusch, Stefan Lipp, Manuel Keller und Sandra Kloning. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Johann Haas, Christian Sosset, Walter Kraft Walter; für 50 Jahre Klaus und Albert Kaifer. Josef Knöpfle erhielt für 30 Jahre Schatzmeister Sportverein und 30 Jahre Kassenverwaltung Vereinsheim die Verdienstnadel in Gold mit Kranz und Urkunde. (AZ)