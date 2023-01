Volltrunkener schlägt bei Landensberger Faschingsumzug um sich

Der Rettungsdienst behandelt einen 18-jährigen Betrunkenen in Landensberg. Dann beginnt der junge Mann zu randalieren.

Ein 18-Jähriger musste am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Faschingsumzug in Landensberg aufgrund seiner starken Alkoholisierung durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der junge Mann begann laut Polizei allerdings, in der Obhut des Rettungsdienstes zu randalieren. Der Sicherheitsdienst konnte den Betrunkenen zunächst unter Kontrolle bringen. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeikräften zeigte sich der Mann wenig einsichtig und schlug weiter um sich. Hierbei schlug er auch nach den Polizeibeamten und den Sicherheitsmitarbeitern. Letztlich musste der Mann gefesselt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)