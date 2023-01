6,1 Millionen Euro Fördergelder: Krankenhäuser sollen digitaler werden

Plus Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek übergibt Förderbescheide für die Digitalisierung an die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und das Bezirkskrankenhaus.

Wie wichtig die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist, macht das Beispiel der digitalen Patientenakte deutlich: Der zentrale Zugriff auf Gesundheitsdaten beschleunigt die Behandlung und verringert den Bürokratieaufwand. In der Notfallmedizin kann die Digitalisierung Leben retten: Das Informationssystem NIDA vernetzt die Rettungswagen mit der Klinik. Direkt vom Einsatz werden Anamnese, EKG, Vitalparameter, Fotos von Unfallorten und der Infektionsstatus weitergeleitet. "Das Geld für die Digitalisierung der Krankenhäuser, das wir zusammen mit dem Krankenhauszukunftsfonds des Bundes investieren, ist gut angelegt", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.