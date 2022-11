Landkreis Günzburg

72 Stunden ohne Strom: Das geschieht beim Blackout im Landkreis

Was wäre bei einem flächendeckenden Stromausfall über einen längeren Zeitraum hinweg? Am Samstag fand eine Katastrophenschutzübung des Landratsamts statt.

Plus Ist der Landkreis Günzburg auf einen Blackout vorbereitet? Bei der Katastrophenschutzübung zeigt sich, dass das Konzept nicht nur in der Theorie funktioniert.

Was passiert, wenn schwabenweit der Strom ausfällt? Wenn keine Telefone und Handys mehr funktionieren, keine Notrufnummern gewählt werden können und zeitgleich sämtliche Lichter ausgehen? Der Landkreis Günzburg hat sich mit seinen Kommunen auf eine solche Situation vorbereitet. Aber wird alles das, was Theorie ist, auch in der Praxis so funktionieren? Bei der Katastrophenschutzübung am Samstag wurde ein Szenario nachgestellt.

