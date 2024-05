Ab sofort abstimmen für den schönsten Maibaum im Landkreis

Aufwendige Schnitzereien, ein bunter Kinder-Maibaum und sogar eine Verlobung: Die eingesandten Maibäume für den Wettbewerb sind ganz unterschiedlich. Wer wird gewinnen?

Kaum ist unser Maibaumwettbewerb online gegangen, sind auch schon die ersten hundert Stimmen abgegeben worden. Die Auswahl der eingeschickten Maibäume aus dem Landkreis ist groß und bunt. Neben vielen Vereinen, die mitmachen, sind auch einige private Maiele dabei – darunter sehr viele "Schaltjahr-Bäume".

Etwa die von Markus und Lena aus dem Landkreis. Wobei "Maiele" fast schon zu niedlich klingt für die riesige Fichte, die Markus in rund 35 Stunden bearbeitete und aufwendig verzierte. Schließlich wollte er mit diesem Baum, auf dem "Marry Me" im Stamm eingeschnitzt war, seine Freundin fragen, ob sie ihn heiraten möchte. Auch für ihn gab es eine Überraschung: Da schließlich Schaltjahr ist, das heißt die Frauen dran sind, hat sie ihm eine Birke im Geheimen gestellt. So stehen vor einem Haus in Deubach eben zwei Maibäume.

Auch ein Kinder-Maibaum nimmt beim GZ-Wettbewerb teil

Auf einem Spielplatz in Stoffenried steht dieses Jahr ebenfalls ein ganz besonderer Baum. Der Verein für Gartenbau und Landespflege Stoffenried hat zum ersten Mal einen Kinder-Maibaum aufgestellt. Die Schilder und Dekoteile aus Holz wurden von den Kindern bemalt. Nach über 20 Jahren hat auch Eberstall (Ortsteil von Jettingen-Scheppach) wieder einen Maibaum. Während eines Grillfests im Dezember hat sich eine Gruppe dazu entschieden, nach so vielen Jahren wieder einen zu organisieren.

Nicht zu vernachlässigen sind natürlich die vielen Bäume, die Vereine aus dem ganzen Landkreis in mühevoller Arbeit geschmückt und aufgestellt haben – sei es in Krumbach, Ziemetshausen, Gundremmingen oder Unterknöringen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren haben wie jedes Jahr mit angepackt. Der 31 Meter hohe Leinheimer Dorfmaibaum etwa wurde von der Feuerwehr geschnitzt und mithilfe eines Autokrans der Firma Holldöbler aufgestellt. Insgesamt stehen in unserem Online-Voting 26 Maibäume zur Wahl im Wettbewerb um den schönsten im Landkreis.

Gewinnen können übrigens die ersten drei Plätze etwas: Die Radbrauerei Günzburg sponsert Preise in flüssiger Form, dafür bedanken wir uns bei Brauereichef Georg Bucher recht herzlich. Der erste Platz bekommt 50 Liter, der zweite 30 und der Drittplatzierte 20 Liter Bier – auf Wunsch ist auch ein alkoholfreier Preis möglich. Abstimmen kann man noch bis zum Sonntagabend, 12. Mai, 20 Uhr. Wir freuen uns über rege Teilnahme und bitten darum, fair zu bleiben.